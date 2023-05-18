الكرملين يؤكد تجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

أكد الكرملين، اليوم الخميس، تجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وقال إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد بعد ما وصفها بأنها "نتيجة مناسبة" لروسيا في المفاوضات بشأن تخفيف القيود على صادراتها الزراعية.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، وفي اتصال مع الصحفيين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه يجري العمل على سيناريوهات مختلفة فيما يتعلق بتخفيف القيود على البنك الزراعي الحكومي الروسي، وهو مطلب رئيسي لموسكو في محادثات تجديد اتفاق الحبوب.

وتتضمن مبادرة "حبوب البحر الأسود"، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، ويتم تنسيق حركة السفن من قبل مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

واعتبارا من 18 مارس 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما، حتى 18 مايو الجاري، فيما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.

وتعتبر مبادرة الحبوب جزءا لا يتجزأ من مجموعة اتفاقيات مصممة لمدة ثلاث سنوات، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "SWIFT"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، ترميم خط أنابيب الأمونيا "تولياتي – أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.