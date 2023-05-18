إدراج 57 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

قررت الدائرة الأولى جنوب محكمة جنايات القاهرة بغرفة المشورة، إدراج 57 شخصًا أولهم يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، وآخرهم ياسين محمد عبدالرحمن طباخ على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، طبقًا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية في العدد 109 تابع أ في 17 مايو سنة 2023.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين زهران ومحمد مشرف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمد صبري رئيس النيابة، وياسر عبدالعاطي أمين السر.

جاء قرار المحكمة طبقًا للإدراج رقم 6 لسنة 2023، بقرارات إدراج إرهابيين المقيد برقم لسنة 2023 قرارات إدراج كيانات إرهابية في شأن القضية رقم 282 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.