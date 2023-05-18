"التضامن": أكثر من 25 مليون مشاهدة لمحتوى الوزارة على السوشيال ميديا

قال عصام شاهين، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للإعلام الرقمي، إن الصفحة الخاصة بالوزارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نجحت فى الوصول إلى العديد من فئات المجتمع من خلال نشر فيديوهات وإنفوجرافات وفيديوجرافات لكافة برامج ومبادرات الوزارة بطريقة مبسطة، كما خرجت من الشكل التقليدي الذي كان يضم البيانات فقط إلى التوعية بشكل أسهل يصل لكافة المواطنين، موضحا أن عدد المتابعين لصفحة الوزارة ارتفع من 67 ألف شخص إلى ما يقارب من 3 ملايين شخص.

وأضاف شاهين لـ"الدستور"، أن الصفحة تمكنت على مدار السنوات السابقة في جذب ثقة المواطنين حيث وصل محتوى الصفحة منذ بداية العام ل 12 مليون شخص، وخلال العام الماضي لحوالي 33 مليون شخص، وحققت الفيديوهات إجمالي مشاهدات بلغت 25 مليون مشاهدة، كما تفاعل مع منشورات الصفحة حوالي 10 مليون شخص.

وتابع أن المنصة أو الصفحة الإلكترونية للوزارة ترصد أيضا ردود أفعال وشكاوى المواطنين على مدار اليوم ويتم الرد عليها بواسطة فريق عمل متخصص سواء بشكل رسمي أو مباشرة عبر الصفحة.

وأكد شاهين أن كافة البرامج والمنشورات تشهد تفاعلا من قبل المواطنين، لا سيما تكافل وكرامة، بطاقة الخدمات المتكاملة، والتقديم على البرامج المختلفة للوزارة، والخدمة العامة، والرائدات المجتمعات، وتعويضات الكوارث والنكبات.

تكافل وكرامة

وفى سياق آخر، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر مايو بالزيادة الجديدة 25%، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي يقرب من 5.2 مليون أسرة مكونة من 22 مليون شخص، ما بين 62% مستفيد من "تكافل"، و38% مستفيد من "كرامة".