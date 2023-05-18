الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب الثاني الثانوي بمدرسة أحمد زويل يشتكون من امتحان الكيمياء

طلاب الصف الثاني
طلاب الصف الثاني الثانوي

انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي، في مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات التابعة لإدارة العمرانية في محافظة الجيزة من أداء امتحان نهاية العام في مادة الكمياء.

وقال خالد عبدالعال، طالب، لـ"الدستور"، إن امتحان مادة الكمياء كان متوسط، وإنما كان يضم العديد من الأسئلة الخاصة بالمتفوقين والتيي تحتاج لتفكير كبير جدًا، الأمر الذي جعله لا ينتهي من حل الإمتحان بشكل كامل.

تابع "كانت هناك أسئلة صعبة جدًا، إلا أن الامتحان كان يتضمن العديد من الأسئلة التي تناسب الطالب متوسط، والضعيف، منوها  إلى أن هذا أول أمتحان يكون صعب بهذا الشكل، مطالبًا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمراعاة صعوبة الامتحان خلال عملية التصحيح".

وفي ذات السياق، قال مي محمود، طالبة: إن "الامتحان كان صعب، ويحتاج لوقت طويل للحل، لذلك كنت أحاول أن تحل الأسئلة التي تعرفها، وتركت الباقي لأخر الوقت، إلّا أن الوقت لم يسعفها لحله بشكل كامل".

وأضافت أن الرسمية للغات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، في محافظة الجيزة، أن أمتحان الكمياء من أصعب المواد التي أداها الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.

الصف الثاني الثانوي الطالب المتوسط الفصل الدراسي الثاني زارة التربية والتعليم والتعليم الفني فصل الدراسي الثاني طلاب الصف الثاني الثانوي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وزارة التربية والتعليم والتعليم وزارة التربية والتعليم و

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