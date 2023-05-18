الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الفنان محمود حميدة: اللغة العربية تُعانى من سخرية وتنمر كبير

محمود حميدة
محمود حميدة

قال الفنان محمود حميدة، إن "غياب اللغة العربية عن التعليم الأساسي؛ كارثة كبرى خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الهوية الوطنية للدولة وأبنائها".

وأضاف في كلمته خلال جلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، اليوم الخميس، أن "اللغة العربية تُعاني من سخرية وتنمر كبير يحتاج لوقفة حاسمة وصارمة تجاه كل الرؤى التي تنال منها مع تعميق وجودها فى التعليم على كافة المستويات".

ولفت إلى أن "التوافق على توصيات تدعم اللغة العربية من خلال الحوار الوطنى يمثل ضرورة مهمة وكبيرة بما يعمل على إعادة وجودها فى كل مراحل التعليم مرة أخرى، خاصة أن من يتعلم باللغة العربية الآن يتعرض لسخرية وتنمر، بجانب ما نراه من استعمال لغات أخرى يتم استخدامها فى التعليم أو كل التعاملات اليومية للمواطنين".

ونوه بأنه "أثناء وجوده بالخارج يحرص على الحديث بكل وسائل الإعلام باللغة الغربية، رغم أنه يجيد الإنجليزية ولكن يحرص على الحديث باللغة العربية كلغة أم لنا كعرب ومصريين، مشيرا إلى أن التوافق على توصيات داعمة لها ضرورة مهمة".

التماسك المجتمعي الثقافة والهوية الوطنية الحوار الوطنى الفنان محمود حميدة القوى السياسية

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