الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"اقتصادية قناة السويس": 239 سفينة بحمولة 4.1 مليون طن خلال أبريل

ميناء
ميناء

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية استقبلت 239 سفينة متنوعة خلال شهر أبريل الماضي (مطلع الربع الثاني من العام الجاري)، بإجمالي حمولات بلغ 4,155,195 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 339,209 حاوية مكافئة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل 51 سفينة حاويات بطاقة محققة 509,463 طن وعدد حاويات 45,087 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 13 سفينة بضائع عامة، و8 سفن صب سائل، و4 سفن تحولت ساحلي فضلاً عن استقبال 35 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر أبريل أيضًا 110 سفينة حاويات و11 سفينة كلينكر وسفينتي أسمنت بطاقة محققة بلغت 3,620,032 طن وعدد حاويات 294,122 حاوية مكافئة.

فيما شهد ميناء العريش البحري استقبال 5 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 25,700 طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش حالياً في ظل اهتمام الدولة المصرية بتنمية سيناء على الأصعدة كافة.

وتعمل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانيها والتكامل بينها وبين المناطق الصناعية في دعم حركة التجارة العالمية في ظل جهود الدولة ومؤسساتها لزيادة الصادرات.

 

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