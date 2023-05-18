هربا من حرارة الجو.. مصرع طفل غرقا بمياه ترعة في الشرقية

لقى طفل فى الثالثة عشرة من عمره مصرعه، غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعة بقرية المناجاة الكبرى نطاق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار من مركز شرطة الحسينية، يفيد بلاغا من شرطة النجدة بوجود غريق بمياه ترعة المناجاة الكبرى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات أثناء قيام طفل عمره 12 سنة طالب بالصف الثانى الإعدادى بالاستحمام مع مجموعة من أصدقائه بمياه ترعة المناجاة الكبرى وغرق لعدم إجادته السباحة، وتم استخراج الجثمان من قبل الأجهزة الأمنية، ونقله إلى مستشفى الحسينية تحت تصرف النيابة

تم توقيع الكشف الطبى على الطفل وتبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.