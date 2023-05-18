الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق كشك في 6 أكتوبر

جريدة الدستور

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بكشك في مدينة 6 أكتوبر دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق في الحي الثامن بمدينة 6 أكتوبر. 

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بكشك بقالة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات. 

تم الاستماع لأقوال مالك الكشك، لتحديد سبب اندلاع الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بمدينة الصف فى الجيزة

"إصلاح البنية التحتية-الصرف الصحي".. ندوة لمركز النيل بزفتى في الغربية

كولر يتمسك بالتعاقد مع نجم فيوتشر

رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية لـ"الدستور": الوسطاء 70% من أزمة أسعار الفراخ

مصرع وإصابة 3 بحادثين منفصلين في أكتوبر

إصابات بـ"طوب مجهول المصدر" في لجنة امتحان بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي