الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كواليس نجاة سائق سيارة التهمتها النيران على طريق الواحات

حريق نشب داخل سيارة
حريق نشب داخل سيارة ميكروباص

انتدبت نيابة أكتوبر خبراء الأدلة الجنائية لفحص سيارة التهمتها النيران على طريق الواحات بعدما فر السائق هاربا من الحريق قبل محاصرته داخل السيارة. 

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل سيارة ميكروباص بطريق الواحات بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم محمد داود رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة ميكروباص بطريق الواحات بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبسؤال سائق السيارة أفاد بحدوث ماس كهربائي ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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