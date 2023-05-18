الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد أسوان في الدوري المصري 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك
موعد مباراة الزمالك ضد أسوان في الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك ضد أسوان في الدوري المصري والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك ضد أسوان في الدوري المصري 

من المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ضد أسوان في الدوري المصري، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد "القاهرة الدولي".

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد أسوان في الدوري المصري 

ستُذاع مباراة الزمالك ضد أسوان في الدوري المصري، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لاستعادة نغمة الانتصارات، في محاولة للاحتفاظ بمكانه في المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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ويخوض فريق الزمالك مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة، بعدما تلقى هزيمة مفاجئة أمام الإسماعيلي بنتيجة 1-2، في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري.

في المقابل، يرغب فريق أسوان في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، ومحاولة تكرار سيناريو الفوز على الزمالك مثلما حدث في مباراة الدور الأول.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين في الموسم الحالي 2022-2023، قد انتهت بهزيمة الزمالك بنتيجة 1-2.

ترتيب الزمالك وأسوان في الدوري المصري

ويتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، متفوقًا على المقاولون العرب والاتحاد السكندري أصحاب المركزين الخامس والسادس برصيد 40 نقطة، أي بفارق 3 نقاط فقط، بينما يتواجد فريق أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، خلف سيراميكا كليوباترا بفارق الأهداف فقط.

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