أوسوريو يطلب رحيل الثلاثى الأجنبى من الزمالك فى الصيف

طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مجلس إدارة القلعة البيضاء رحيل الثلاثي الأجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغ كارلوس أوسوريو، إدارة نادي الزمالك بالاستغناء عن الثلاثي الأجنبي إبراهيما نداي، وأحمد بلحاج وسامسون أكينولا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لعدم اقتناعه التام بالبينيني وأحمد بالحاج، ولكنه يري أن نداي يحتاج للخروج على سبيل الإعارة لاكتساب مزيد من الخبرات.

كما أبدي الكولومبي رغبته في التجديد لحمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لحاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، بالاتفاق مع اللجنة الفنية وكارلوس أوسوريو عدم تفعيل عقد بلحاج، وتسويق نداي سوء عن طريق البيع أو الإعارة.

وكان أوسوريو قد قدم تقرير لمجلس إدارة الزمالك بشأن اللاعبين الأجانب من أجل تسويق الراحلين منهم خلال الموسم المقبل.

وينتظم اليوم الأربعاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لخوض مباراة أسوان المقرر لها غدا الخميس في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



غيابات الزمالك أمام أسوان

يغيب عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق عن الزمالك أمام أسوان بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية، كذلك سيغيب محمد عبد الشافي، الذي يعاني من إصابة على مستوى الركبة.

أما غياب ناصر منسي، فيأتي بسبب عدم اكتمال برنامجه التأهيلي، الذي يخوضه للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

موقف الزمالك في ترتيب الدوري

ويدخل الزمالك، هذه المواجهة، وهو في المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 43 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 12 مباراة، تعادل في 7 مواجهات، وتلقى الخسارة في مثلهم.