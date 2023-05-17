الزمالك يعلن قائمته لمواجهة أسوان غدًا فى الدورى

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة أسوان المقرر لها، غدًا، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي- محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد- محمود شبانة- مصطفى الزناري- محمد طارق- حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف "روقا"- محمد حسام "بيسو"- سيف جعفر- سيد عبدالله "نيمار"- أحمد بلحاج- محمود عبدالرازق "شيكابالا"- أحمد سيد "زيزو"- إبراهيما نداي- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري- سامسون أكينولا.