الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك الأبرز.. موسيماني مرشح لتدريب 4 أندية

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

كشفت تقارير صحفية عن 3 وجهات محتملة للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، بعد اقتراب رحيله عن منصبه.


واقترب موسيماني من الرحيل عن صفوف أهلي جدة بعد حسمهم التأهل لدوري المحترفين السعودي، دوري روشن؛ وأشارت تقارير صحفية إلى أن الإيطالي ماسمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس من تولي تدريب أهلي جدة خلفًا له.


ووفقًا لما ذكرته صحيفة kick off الجنوب إفريقية، فإن اسم موسيماني مطروح على طاولة 3 أندية إفريقية لتولي تدريب أحدها بداية من الموسم المقبل.


وأفادت الصحيفة أن موسيماني مرشح لتدريب أحد أندية الزمالك، الوداد البيضاوي، الرجاء المغربي.

 


كما أشارت إلى أن موسيماني مرشح أيضًا لتدريب عدد من الأندية السعودية، ولكن بدون ذكر اسم أي من هذه الأندية.

 

وترى الصحيفة أن نادي كايزر تشيفز سيكون خيار معقول لموسيماني في حال رغبته في العودة لجنوب إفريقيا والتدريب هناك.

 

وتولى موسيماني تدريب النادي الأهلي المصري في أكتوبر من عام 2020، وقاد الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين، ورحل عن الفريق في يونيو 2022.

بيتسو موسيمانى أهلي جدة موسيمانى الزمالك الوداد البيضاوي الرجاء المغربي

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