افتتاح اليوم العلمي لقسم بحوث الأمان النووي والطوارئ الإشعاعية

افتتح الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، والأستاذة الدكتورة سحر إسماعيل رئيس مركز تكنولوجيا الإشعاع اليوم العلمي لقسم بحوث الأمان النووي والطواريء الاشعاعية بمركز تكنولوجيا الإشعاع.

وبدأ اليوم العلمي بتقديم من الدكتور حسن صالح، رئيس شعبة التشعيع الصناعي، ثم عرض الدكتور أيمن عزب رئيس القسم نبذة عن تاريخ القسم وخطته العلمية وأعضائه والإنجاز الذي تم في مجالات الأنشطة العلمية والبحثية، كما وضح أن معظم أعضاء هذا القسم من الشباب المتميزين من أوائل الخريجين وقد حصلوا جميعهم على درجة الماجستير كما أن معظمهم يعملون بمنشأت مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني.

وصرح الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، بأن هذا اليوم العلمي هو أحد الأنشطة العلمية التي تنتهجها الهيئة في جميع مراكزها بعقد يوم علمي لكل قسم بالمراكز الأربعة للهيئة شهرياً للتعريف بأنشطة الأقسام العلمية والتواصل بين أعضاء هيئة التدريس.

وقد أتم استضافة الدكتور محمد حسن، أستاذ الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية، حيث قدم عرضاً متميزاً عن أهمية الاهتمام بالعامل البشري ومدي تأثيره في سير العمل وإدارة المنشأت النووية، كما قدم الدكتور محمد عبدالعزيز سالم الأستاذ المساعد بالقسم عرضاً عن مدى أهمية استخدام الطاقة النووية كبديل لتقليل الانبعاثات الكربونية في الهواء، كما قدم الدكتور علاء عبدالوهاب صالح الأستاذ المساعد بالقسم عرضاً عن اهمية جودة القوي الكهربية وتأثيرها على أمن وأمان المنشأت النووية، كما قدم المهندس عبدالرحمن أبو العلا الحاصل علي درجة الماجستير من كوريا عرضاً عن تصميم المفاعلات وضمان كفائتها عن طريق تتبع تغير الأحمال الكهربية للشبكة، كما قدم المهندس هشام حسن عرض عن المطياف النووي وهو من أهم الأجهزة المستخدمة فى مجال الأمان النووى والطوارئ الإشعاعية، وختاماً، قدم المهندس أحمد عبدالحميد المدرس المساعد بالقسم عرضاً عن بعض الحوادث النووية السابقة واسباب حدوثها والدروس المستفادة منها.

وفي ختام اليوم العلمي، فتحت الدكتورة سحر إسماعيل، رئيس مركز تكنولوجيا الإشعاع، بفتح نقاش مفتوح بين أعضاء القسم وباقي الحضور لتحديد الأنشطة المستقبلية للقسم وتسويق أنشطته وخدماته العلمية والتطبيقية لخدمة الصناعة والمجتمع، وقد حضر اليوم العلمي لفيف من أعضاء هيئة التدريس من مراكز الهيئة المختلفة ومفاعل مصر البحثي الثاني ومصنع الوقود النووي ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي.