الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": قصف مكثف للجيش السوداني ضد "الدعم السريع" في الخرطوم

كشف عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية، عن تجدد معارك في الخرطوم ومناطق متفرقة بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع، مؤكداً عن سماع دوي انفجارات قوية إثر قصف مكثف نفذه الجيش ضد الدعم السريع.

وأكد مراسل القناة، اليوم الخميس، أن  طائرات الجيش السوداني تواصل التحليق بالخرطوم وأم درمان، موضحاً أن قوات الجيش تواصل بسط سيطرتها على الخرطوم والولايات.

وكان الجيش السوداني، قد أكد الأربعاء، استقرار الأوضاع بجميع ولايات البلاد عدا أجزاء في العاصمة؛ نتيجة أعمال نهب وتخريب تشنها "الدعم السريع"، مُشيرًا إلى أنه وجه ضربات لتحركاتهم في شمال الجيلي وجنوب الخرطوم.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان دوري للجيش بشأن الموقف العملياتي للاشتباكات الدائرة في البلاد، إن أجزاءً من العاصمة شابها عدم الاستقرار؛ بسبب استمرار قوات الدعم السريع في "القيام بعمليات إرهابية حيال المواطنين بإجبارهم على إخلاء منازلهم قسرًا لاستخدامها كمقرات، ونهب محتوياتها إضافة إلى الاستمرار في تخريب المرافق الخدمية ونهب البنوك والمحال التجارية وسرقة السيارات المدنية والدراجات البخارية؛ لاستخدامها في العمليات الحربية.

وأشار البيان إلى أعمال نهب ارتكبتها الدعم السريع، حيث قام أفرادها بنهب بنك أبوظبي، وبنك الخرطوم فرع شارع الأربعين بأم درمان".


 

الخرطوم الجيش السوداني قوات الدعم السريع أم درمان

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"القاهرة الإخبارية": انفجارات قوية إثر قصف مكثف نفذه الجيش السودانى ضد الدعم السريع

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