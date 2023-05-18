الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 18 مايو 2023

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 18 مايو 2023 تباينا ملحوظاً بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

 

أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.39 جنيه للشراء و 33.52 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 38.37 جنيه للشراء و 38.53 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.28 جنيه للشراء و 34.42 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 22.50 جنيه للشراء و 22.59 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.38 جنيه للشراء و 100.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.40 جنيه للشراء و 4.42 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الخميس 18 مايو

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار فى بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

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