الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئاسة الأوكرانية: قواتنا تفتقر إلى الأسلحة اللازمة لشن هجوم مضاد ناجح

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية، افتقار القوات الأوكرانية للأسلحة اللازمة لشن هجوم مضاد ناجح.
 

وقال إيجور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية: "لسوء الحظ، فإن مستوى المعدات التي لدينا لا يزال غير كاف لشن هجوم مضاد، وقد توجه الرئيس زيلينسكي في جولة أوروبية بهدف طلب حزمة جديدة من المساعدات العسكرية".


وأضاف أن أوكرانيا ترغب بشن هجوم مضاد ناجح قدر الإمكان، مشددا على أن "النجاح سيكون تحرير جميع الأراضي المحتلة في أوكرانيا".
 

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد صرح في وقت سابق "بحاجة أوكرانيا إلى مزيد من الوقت لشن هجوم مضاد، وأوضح أن أوكرانيا يمكن أن تبدأ في الهجوم الآن، لكنها ستخسر الكثير من الأرواح".

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