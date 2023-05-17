الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل في اتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة بأكتوبر

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق ، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة ومحاولة سرقة مبلغ مالي من طالب بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل في اتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة ومحاولة سرقة مبلغ مالي من طالب بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

 البداية كانت بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من طالب يفيد بقيام أحد الأشخاص باستيقافه حال سيره بسيارته بدائرة القسم، وحصل على رخصة القيادة بعد ادعائه كونه ضابط شرطة وطلب مبلغ مالي 1000 مقابل إعادة الرخصة. 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بمنطقة ابني بيتك، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته "سلاح ناري، مبلغ مالي 5 آلاف جنيه" وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

حبس عاطل حدائق أكتوبر طالب انتحال صفة

الأكثر قراءة

مصدر يكشف توصيات لجنة الكرة بالزمالك بشأن أجانب الفريق

بعد إلغاء الجمارك وتراجع الأسعار.. هل يستقر سوق الذهب في مصر؟

توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة وسعره في معاملات اليوم

الذهب الوارد من الخارج هل سيباع بالأسعار المحلية؟.. الشعبة تكشف

تعليم قنا: ضبط فتاتين يؤديان الامتحانات بدلًا عن الطلاب

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الخليجية الأربعاء 17-5-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟