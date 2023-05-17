الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عن سر تأخر نجوميته.. محمد رضوان: "المسرح سرق من عمرى 30 سنة"

محمد رضوان
محمد رضوان

كشف الفنان محمد رضوان، سر تأخر نجوميته، مؤكدًا أنه قدم العديد من الأعمال المسرحية، إلا أن جمهور المسرح يتراجع، كما أن العروض لا يتم تصويرها.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه طوال 30 عامًا كان يقدم أعمالًا مسرحية ويسعد بتحية الجمهور له، ولكن المسرح يسرق الوقت.

وتابع رضوان أن الفنان ماجد الكدواني، كان زميله في معهد فنون مسرحية، عام 1990 ونشأت من هنا علاقة قوية بينهما، مشيرًا إلى أنه التقى مع "الكدواني"، بعد سنوات في مسلسل "موضوع عائلي"، بشخصية "رمضان حريقة"، مؤكدًا أنها ليست كشخصيته الحقيقية نهائيًا وأنه كان يخجل من الجلوس بالملابس الداخلية وقت التصوير ولكنه اعتاد.

موقف مؤثر يوم وفاة والده

وكشف عن موقف مؤثر يوم وفاة والده وكان وقتها يقدم عملًا مسرحيًا على مسرح السلام، وذهب لدفن والده في طنطا، وعاد بعدها للمسرح، ليقدم دوره، مشيرًا إلى أنه قدم المسرحية لوالده وكأنه يشاهده، لأن والده قدم بعض الأدوار الفنية بعضها كان مع الزعيم عادل إمام، وهو من حببه في التمثيل.

محمد رضوان تأخر نجوميته موقف مؤثر وفاة والدة الأدوار الفنية

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