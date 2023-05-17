الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مفتى كازاخستان يهدى الأزهرى زى "الشابان التقليدى" تقديرًا لزيارته البلاد

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

وصل  الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر إلى كازاخستان، الأربعاء.

واستقبل الدكتور نوريزباي تغانولي، المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، د.أسامة الأزهري، مساء اليوم في مستهل زيارة الدكتور أسامة الأزهري إلى كازاخستان، وذلك في مقر الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان في مدينة ألماتي.

جاء ذلك بحضور عدد من المسئولين الدينيِّين، على رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور خيرات قورمان باييف، نائب رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) في كازاخستان.

وقام مفتي كازاخستان بتقليد ومنح أسامة الأزهري الزي الرسمي التراثي التقليدي القازاقي المسمىٰ (شابان) تعبيرًا عن التقدير والمودة.

يشار إلى أن زي "الشابان" عادة قديمة للشعب الكازاخي، يُهدىٰ للأشخاص ذوي التأثير القوي والمكانة المرموقة، وهو دليل على أعلى درجات الاحترام والتقدير بين الكازاخستانيِّين.

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