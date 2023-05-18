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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع مستمر.. أسعار الذهب اليوم فى مصر اليوم الخميس 18-5-2023

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تراجع الذهب عيار 21 إلى مستوى 2200 جنيه بعد أن وصل في الشهر الماضي الماضي إلى حدود 2800 جنيه للجرام.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 18-5-2023. 

 

سعر الذهب اليوم

 

  • الذهب عيار 24 : بيع 2,503 جنيه للشراء 2,526 جنيه .
  • الذهب عيار 22 :بيع 2,294 جنيه للشراء 2,315 جنيه .
  • الدهب عيار 21 :بيع 2,190 جنيه للشراء 2,210 جنيه .
  • الدهب عيار 18 : بيع 1,877 جنيه للشراء 1,894 جنيه.
  • الذهب عيار 14 : بيع 1,460 جنيه للشراء 1,473 جنيه.
  • الذهب عيار 12: بيع 1,251 جنيه للشراء 1,263 جنيه.
  • الأونصة: بيع 77,839 جنيه للشراء 78,550 جنيه.
  • الجنيه الذهب: بيع 17,520 جنيه للشراء 17,680 جنيه.
  • الكيلو الذهب: بيع 2,502,857 جنيه للشراء 2,525,714 جنيه.

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وكانت الحكومة قد قررت إلغاء الجمارك على الذهب القادم من الخارج لمدة 6 أشهر، ويتم دفع ضريبة القيمة المضافة عليه فقط، ويتم دفع 14% قيمة مضافة على سعر الذهب القادم من الخارج .  

وأرجع ايهاب واصف، التراجعات المستمرة في اسعار الذهب إلى القرار الحكومي ، مضيفًا أن السماح لجميع القادمين من الخارج بشراء ذهب من دول خارجية يتيح للمصريين المقيمين أن يسافروا ويشتروا الذهب ويعودون مجددا وهذا يضغط على العملة الأجنبية فى مصر.

 

سعر الجنيه الذهب 

  • جنيه ذهب عيار 21 من إنتاج شركه لازوردى: 19520 جنيها.
  • جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 19320 جنيها.
  • ربع جنيه ذهب عيار 21 وزن 2 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 87060 جنيها.
  • نصف جنيه ذهب عيار 21 وزن 4 جرام من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 9650جنيها.
  • ربع جنيه ذهب جورج Swiss Gold : 5190 جنيه.
  • سبيكه بامب سويسري 999.9 : 274750 جنيها.
  • سبيكة ذهب عيار 24 وزن 5 جرام عيار 999.9 من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 13810 جنيهات.
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الذهب الجنية الذهب الدهب عيار 21 الدهب عيار 18 سبيكة ذهب

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