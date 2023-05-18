الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس 18-5-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس المائل للحرارة اليوم الخميس على أغلب الأنحاء، حيث تشهد درجات الحرارة تراجع لعدة درجات مقارنة بحالة الطقس أمس الأربعاء.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الخميس 18-5-2023.

 

حالة الطقس اليوم 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد تراجع في درجات الحرارة بين 4 الى 5 درجات حيث يكون الطقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في ساعات الصباح الباكر وبعد منتصف الليل . 

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وعن حالة البحرين أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وأما عن حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

 

بينما تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة     30 العظمي ،   18 الصغرى 

العاصمة الإدارية      31 العظمي ، 17 الصغرى

6 أكتوبر  30 العظمي ، 17 الصغرى

بنها  29   18

دمنهور    30   18

المنصورة 30   17

الزقازيق   31   19

شبين الكوم 30   18

طنطا 29   17

دمياط      24   17

بورسعيد   24   19

الإسماعيلية      30   18

السويس    30   17

العريش    24   17

طابا  33   19

شرم الشيخ 36   23

الإسكندرية 24   16

العلمين الجديدة  23   18

مطروح    23   18

السلوم     25   16

سيوة 30   20

المنيا 32   18

أسيوط     33   19

سوهاج     34   21

قنا    38   22

الأقصر    39   22

أسوان      42   24

 

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