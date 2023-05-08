الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

فلكيًا.. تعرف على موعد بداية فصل الصيف 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حالة من عدم الاستقرار نعيشها بسبب الطقس، ففي اليوم الواحد، تنخفض وترتفع الحرارة، الأمر الذي يتسبب في زيادة فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

مؤخرًا زاد البحث عن موعد بداية فصل الصيف 2023 فلكيا، ففي السطور التالية نقدم موعد فصل الصيف، وفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية.

 

موعد بداية فصل الصيف 2023

وفقًا للحسابات الفلكية حول موعد بدء فصل الصيف 2023، يبدأ فصل الصيف يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهي في يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، في نصف الأرض الشمالي، ويتوسط فصل الصيف الفلكي يوم الانقلاب الصيفي 21 يونيو، أما في نصف الأرض الجنوبي، ففصل الصيف الفلكي الجنوبي يحل تقريبا من 7 نوفمبر وإلى 7 فبراير، ويتوسطه الانقلاب الصيفي يوم 21 ديسمبر.

وقد توقع خبراء الأرصاد الجوية فصلًا صيفيًا شديد الحرارة على مصر هذا العام، بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند، الأمر الذي يجعل فصل الصيف هو الأشد بأخر عشر سنوات.

خطوات الميكاب الصحيحة للبشرة الدهنية خلال فصل الصيف

5 أفكار لوجبة الإفطار للسيطرة على مرض السكري خلال الصيف

وبحسب معهد البحوث الفلكية، فإن موعد بدء فصل الصيف 2023 في مصر يبدأ في يوم 21 يونيو المقبل، ويبدأ عندما تستمر حركة الشمس نحو شمال خط الاستواء، فتزداد ساعات النهار، وتقل ساعات الليل.

موعد بداية فصل الربيع 2023

من الفصول التي أيضًا يسأل عنها الكثيرين، هو موعد بداية فصل الربيع، والذي يعتبر من أكثر الفصول المحببة لدى البعض بسبب تفتح الأزهار، والجو اللطيف.

بالفعل نحن حاليًا بفصل الربيع، ففلكيًا انتهى فصل الشتاء يوم 20 مارس وبدأ فصل الربيع يوم 21 مارس في نصف الكرة الشمالي.

يعد فصل الربيع من الفصول الانتقالية أى ينتقل من برودة الأمطار في فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف حيث تتميز معظم أيامه بأنها معتدلة درجات الحرارة وفقا لبيانات الهيئة القومية للأرصاد الجوية يستمر فصل الربيع نحو 88 يوما و23 ساعة و34 دقيقة.

الطقس موعد بداية فصل الصيف 2023 موعد بداية فصل الصيف موعد بداية فصل الربيع 2023 فصل الربيع 2023 موعد بدء فصل الصيف 2023

الأكثر قراءة

صفقة جديدة للصندوق السيادى.. أبرز أنشطة "التخطيط" والجهات التابعة اليوم

متحدثة الاتحاد الأوروبى: نقدر الدور المصرى لإنقاذ السودانيين

علي جمعة: ادعاء البكورة لا ينقض الزواج

أحد مواطني الوادي الجديد: "الحوار الوطني" دعوة كريمة من الرئيس لأطياف المجتمع

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي

قائد فاغنر: استلمنا الذخيرة وبداية قتال عنيف في باخموت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟