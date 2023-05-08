فلكيًا.. تعرف على موعد بداية فصل الصيف 2023

حالة من عدم الاستقرار نعيشها بسبب الطقس، ففي اليوم الواحد، تنخفض وترتفع الحرارة، الأمر الذي يتسبب في زيادة فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

مؤخرًا زاد البحث عن موعد بداية فصل الصيف 2023 فلكيا، ففي السطور التالية نقدم موعد فصل الصيف، وفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية.

موعد بداية فصل الصيف 2023

وفقًا للحسابات الفلكية حول موعد بدء فصل الصيف 2023، يبدأ فصل الصيف يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهي في يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، في نصف الأرض الشمالي، ويتوسط فصل الصيف الفلكي يوم الانقلاب الصيفي 21 يونيو، أما في نصف الأرض الجنوبي، ففصل الصيف الفلكي الجنوبي يحل تقريبا من 7 نوفمبر وإلى 7 فبراير، ويتوسطه الانقلاب الصيفي يوم 21 ديسمبر.

وقد توقع خبراء الأرصاد الجوية فصلًا صيفيًا شديد الحرارة على مصر هذا العام، بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند، الأمر الذي يجعل فصل الصيف هو الأشد بأخر عشر سنوات.

وبحسب معهد البحوث الفلكية، فإن موعد بدء فصل الصيف 2023 في مصر يبدأ في يوم 21 يونيو المقبل، ويبدأ عندما تستمر حركة الشمس نحو شمال خط الاستواء، فتزداد ساعات النهار، وتقل ساعات الليل.

موعد بداية فصل الربيع 2023

من الفصول التي أيضًا يسأل عنها الكثيرين، هو موعد بداية فصل الربيع، والذي يعتبر من أكثر الفصول المحببة لدى البعض بسبب تفتح الأزهار، والجو اللطيف.

بالفعل نحن حاليًا بفصل الربيع، ففلكيًا انتهى فصل الشتاء يوم 20 مارس وبدأ فصل الربيع يوم 21 مارس في نصف الكرة الشمالي.

يعد فصل الربيع من الفصول الانتقالية أى ينتقل من برودة الأمطار في فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف حيث تتميز معظم أيامه بأنها معتدلة درجات الحرارة وفقا لبيانات الهيئة القومية للأرصاد الجوية يستمر فصل الربيع نحو 88 يوما و23 ساعة و34 دقيقة.