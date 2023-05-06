الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

خطوات الميكاب الصحيحة للبشرة الدهنية خلال فصل الصيف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قد يكون التعامل مع البشرة الدهنية أمرًا صعبًا  خاصةً عندما يتعلق الأمر بوضع المكياج على بشرة الدهنية، وهناك خطوات يمكنك اتخاذها لإنشاء روتين رائع لمكياج البشرة الدهنية يضمن بقاء مظهرك،  لذلك  في المرة القادمة التي تكونين فيها على استعداد لتطبيق وجهك لهذا اليوم.

نصائح مكياج للبشرة الدهنية

1. تطهير بماء ميسيلار 

ابدأ بقائمة نظيفة من خلال تنظيف بشرتك في الصباح. يعمل المنظف المضاد للماء على تنقية البشرة وإزالتها بفضل قوة(جزيئات الزيت) التي تعمل كمغناطيس لرفع الأوساخ والزيوت والبقايا بعيدًا عن الجلد. 

وأفضل جزء في استخدام ماء ميسيلار هو عدم الحاجة إلى الشطف، كل ما عليك فعله هو صب القليل على قطعة قطن ومسح الوسادة على وجهك. 

2. رطب بشرتك 

الترطيب مهم بنفس القدر لجميع أنواع البشرة، ولكن من المهم اختيار مرطب مصمم لك، يحتوي هذا المرطب على مكونات مثل حمض الهيالورونيك وفيتامين C للمساعدة في توفير ترطيب طويل الأمد دون خلق زيت إضافي أو لمعان.

3.برايمر الوجه 

 استخدام برايمر الوجه قبل وضع كريم الأساس فكرة جيدة، يعمل برايمر على تنعيم وتلطيف أي عيوب بينما يساعد مكياجك على الاستمرار طوال اليوم، كل صباح بعد الترطيب ، ضعي البرايمر على وجهك بالكامل أو على المناطق المستهدفة.

4. لا تنسي الجفن والشفاه

لا تفكر في البرايمر كمنتج مفيد لوجهك فقط - يمكنك أيضًا استخدام برايمر مكياج العيون للمساعدة في تحضير جفونك لتطبيق الماكياج. في السؤال ، ضعي القليل من كريم الأساس أو الكونسيلر على جفونك قبل التمرير على ظلال العيون، يمكنك أيضًا استخدام برايمر الشفاه قبل وضع أحمر الشفاه لإنشاء قاعدة ناعمة وتجنب التجعد.

5. استخدمي بودرة الأساس غير اللامعة 

إذا كانت بشرتك دهنية، سترغب في البحث عن كريم أساس غير لامع، من الأفضل تجنب أي شيء له لمسة نهائية مشعة لأن ذلك قد يجعل بشرتك تبدو دهنية بشكل مفرط. 

6. قم بإنهاء بخاخ التثبيت

للمساعدة في الحفاظ على مظهرك في مكانه طوال اليوم، رش بحركة "X" و"T" لتغطية جميع القواعد الخاصة بك سيبقي هذا مكياجك منتعشًا وخاليًا من البقع طوال اليوم.

7. أضيفي قناع الطين إلى روتين الجمال الخاص بك

ضعي طبقة متساوية على بشرة نظيفة وجافة واتركيها لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم اشطفيها بالماء، استخدميه ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

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