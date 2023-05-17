بحضور تاريخى.. قائمة "تواصل الأجيال" تفوز بتشكيل مجلس إدارة "مستثمرى 6 أكتوبر"

فازت قائمة الدكتور محمد خميس شعبان " تواصل الأجيال" فى انتخابات مجلس الإدارة الجديد لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بحضور تاريخى للجمعية العمومية.

وعقد جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر جمعيتها العمومية العادية صباح اليوم الأربعاء، بمقرها الجديد على المحور المركزى وتم عرض الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات كما برئت الجمعية العمومية الذمة المالية لمجلس الإدارة السابق قبل إجراء الانتخابات مباشرة.

وضم مجلس الإدارة الجديد كلاً من الدكتور محمد خميس شعبان والدكتور وائل الخولى والمهندس مصطفى عبيد ومحمود برعى وحسام برناسوس وأسامة العرقسوسى وسرور الصباحى وعبير عصام ومصطفى التونى ورومون عطالله وأحمد راشد وطارق الجيوشى وأحمد داوود ورأفت الخياط وعمر الصعيدى.

وأكد الدكتور محمد خميس شعبان، عقب فوزه بدورة جديدة بمجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر بأنه يسعى لأستكمال إنجازات الجمعية وسرعة الإنتهاء من المشروعات الهامة أبرزها مشروع الـ 150 فدان والانتهاء من تشطيبات المقر الجديد للجمعية.

وعلى هامش الجمعية العمومية، أشاد رئيس الجمعية بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ترأسه أولى اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار، متمنياً أن تكون بداية انفراجة حقيقية للإقتصاد المصرى ودفع عجلة الإنتاج.

ويُخطط مجلس الإدارة الجديد لبحث حلول غير تقليدية لتنمية موارد الجمعية وخطة تطوير شاملة للموارد البشرية لتواكب العصر التكنولوجى الجديد.

وفاز الدكتور محمد خميس شعبان، بمنصب الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لدورة جديدة خلال الانتخابات التي أجراها الإتحاد مطلع الإسبوع الجارى وأسفرت عن انتخاب الدكتور محرم هلال رئيسا للاتحاد والدكتور أسامة حفيلة نائبا له والدكتور صبحى نصر أمينا للصندوق، بإضافة إلى انضمام الأستاذة عبير عصام عضواً بمجلس إدارة الاتحاد.

وكشف الدكتور محمد خميس شعبان، على هامش فعاليات الجمعية العمومية، عن عقده اجتماعًا مع وزير الإسكان، لعرض مقترح شراكة بين الدولة وجمعية مستثمرى أكتوبر لعمل مدينة صناعية متكاملة على مساحة 6.5 مليون متر مربع على أحدث طراز.

كما أكد الدكتور وائل الخولى نائب رئيس الجمعيه على ضرورة مواصلة أنشطة خدمة المستثمرين حيث تم تدشين موقع للتجارة الإلكترونية لشركات مدينة السادس من أكتوبر من أجل المساعدة فى تسويق المنتج المصرى محليا وخارجيا.