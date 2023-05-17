الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بدء فعاليات اختبار القبول للمرحلة الثالثة من مبادرة "شباب مصر الرقمية"

مبادرة شباب مصر
مبادرة "شباب مصر الرقمية"

بدأ المعهد القومي للاتصالات NTI، التابع لوزارة الاتصالات، إجراء اختبارات قبول متدربي المرحلة الثالثة من مبادرة شباب مصر الرقمية في مسار الأنظمة المدمجة، وذلك بمقر المعهد بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع الشركاء الصناعيين للمعهد.

ويتم اختبار أكثر من 1100 متقدم ممن انطبقت عليهم الشروط من أصل 2500. وتهدف الاختبارات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام إلى اختيار أنسب 150 متدربًا للانضمام لمحور الأنظمة
المُدمجة التي تتم تحت مظلة مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات. وكانت قد استهدفت المنحة شباب الخريجين، بدءً من دفعات 2018 وحتى 2023 بكليات الهندسة (أقسام اتصالات وإلكترونيات وحاسبات وميكاترونيكس) وكليات الحاسبات والمعلومات وأيضًا كليات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تحقيق نهضة مصر التكنولوجية ومواكبة أحدث التقنيات الرقمية والعلمية، وكذلك للنهوض بمستقبل الشباب وتنمية معارفهم الرقمية والعلمية لخلق مستقبل وظيفي متميز مواكب للمتغيرات العالمية، وأهمها الاقتصاد الرقمي، ودوره في تطوير الاقتصاد المصري.

وجدير بالذكر أن المعهد القومي للاتصالات قام بتدريب أكثر من 700 متدرب في المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، وتوفير تدريب عملي لهم في كبرى الشركات العالمية والمحلية في مجالات المبادرة، بإجمالي عدد شركات يصل إلى أكثر من 30 شركة، وبنسبة توظيف تتخطى 45% في المرحلة الأولى وتصل إلى 70% بمحور الأنظمة المُدمجة.

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