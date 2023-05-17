الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"خارجية النواب الأردني" تدين تعرض السفارة الأردنية في الخرطوم للاعتداء

خلال تعرض السفارة
خلال تعرض السفارة الأردنية في الخرطوم للاعتداء

أدانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية الأردنية تعرض مبنى السفارة الأردنية في العاصمة السودانية الخرطوم للاعتداء، ووصفته بالخرق الواضح للقانون الدولي.

وقالت اللجنة، في تصريح صحفي، اليوم، على لسان رئسها النائب خلدون حينا، إنها تستنكر تعرض مبنى السفارة للاقتحام والتخريب.

وأوضح أن اللجنة ترفض مثل هذه الأعمال، وكل أشكال العنف والتخريب، وخصوصا التي تستهدف المباني الدبلوماسية.

وأكد حينا ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، تعرض مبنى السفارة الأردنية في العاصمة السودانية الخرطوم، للاقتحام والتخريب.

وعبّرت الخارجية الأردنية، في بيان، عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها.

وأكدت السفارة الأردنية ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حسب البيان.

الخرطوم السودان مبنى السفارة الأردنية التخريب العنف

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