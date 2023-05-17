وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

واصل المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، متابعاته الميدانية لتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2022 -2023، حيث يؤدي الطلاب اليوم، الامتحان بمادة اللغة الإنجليزية.

واستهل وكيل الوزارة، جولته اليوم، بمدرسة باريس الإعدادية، مطمئنًا على انتظام دخول الطلاب للجان الامتحانات.

ووجّه وكيل التعليم بالوادي الجديد، تعليماته للمعنيين بضرورة تذليل العقبات والمشكلات إن وجدت مع توفير الجو الآمن والهادئ للطلاب داخل اللجان لآداء الامتحانات بيسر وسهولة دون أي قلق أو توتر.

كما تفقد وكيل التعليم، مدرسة باريس للتعليم الأساسي لمتابعة منظومة العمل، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة، موجهًا الطلاب بضرورة التركيز أثناء آداء الامتحان مع قراءة الأسئلة بدقة ومن ثم الإجابة عليها.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، في إطار الحرص على متابعة سير أعمال الامتحانات بجميع أرجاء المحافظة وبالإدارات التعليمية المختلفة.