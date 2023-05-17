الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تموين الدقهلية": توريد 248 ألفًا و208 أطنان قمح لمواقع التخزين حتى الآن

التموين
التموين

قال وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة، إنه تم توريد 248 ألفًا و208 أطنان من القمح حتى اليوم الأربعاء، لمواقع التخزين بأنحاء المحافظة.
وأشار وكيل الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن عمليات التوريد تتم بسلاسة بجميع مواقع التخزين والعمل مستمر في العطلات والأعياد الرسمية، لافتًا إلى أن اللجان تعمل اليوم بكامل طاقتها في كل مواقع التخزين من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.
وأضاف أن المواقع التخزينية التي تم اعتمادها كمراكز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية 272 ألف طن، شملت ثلاث صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، واثنين لشركة المطاحن و23 شونة للبنك الزراعي المصري و9 شون لشركة مطاحن شرق الدلتا، مشيرًا إلى أن كل موقع به لجنة، وأكد أن الجميع يعمل على قدم وساق من كافة الجهات المشاركة.

تموين الدقهلية توريد 248 ألفا و208 أطنان من القمح لمواقع التخزين حتى الآن وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة تم توريد 248 ألفا و208 أطنان من القمح حتى اليوم الأربعاء لمواقع التخزين بأنحاء المحافظة

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