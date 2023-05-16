الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إضراب لـ 16 يومًا.. مصطفى بكرى يروي ذكرياته مع شقيقه بسجن طرة

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

حكى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ذكرياته مع شقيقه الراحل النائب محمود بكري، والذي رحل عن عالمنا قبل أيام، قائلا إن شقيقه كان رئيس أركان حملته الانتخابية منذ ترشحه للبرلمان في 1995. 

وأضاف "بكري"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه تربى وكل أشقائه في منزل والده الرجل البسيط، لافتا إلى أنه سجن مع شقيقه في سجن طرة وأضرب عن الطعام 16 يوما حينها.

ولفت إلى أن شقيقه كان شخصا متفانيا منذ الصغر وبسيط ومبتسم دائما وكتوم ويتحمل في صمت ولا يشتكي أبدا وكان يخاف عليه كأنه والدته التي رحلت.

وتابع: "لم يكن هناك بيت في البلد غائبا عن حضور جنازة الراحل محمود بكري، كذلك القرى والمحافظات المجاورة".

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