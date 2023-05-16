الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رامى رضوان يكشف تفاصيل رفض مشاركة اللاعب مصطفى محمد فى حملة لدعم المثليين

رامي رضوان
رامي رضوان

قال الإعلامي رامي رضوان، إن اللاعب مصطفى محمد تصدر تريند "تويتر" بعد رفضه المشاركة في حملة لدعم المثليين، لافتاً إلى أنه يوجد أكثر من 3 آلاف تغريدة، كما أن هاشتاج مصطفى محمد كان نشطًا على مدار اليوم والأمس.

وأضاف رامي رضوان، خلال تقديمه برنامج مساء dmc، عبر فضائية dmc، أن اللاعب مصطفى محمد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية، بعد إعلان نادي نالت الفرنسي فرض عقوبة مالية عليه؛ بسبب رفضه المشاركة في حملة لدعم المثليين.

وأوضح أن رابطة الدوري الفرنسي طلبت من اللاعبين في فرق الدرجتين الأولى والثانية بارتداء تيشرتات تحمل أرقاما بألوان قوس قزح، لافتا إلى أن ألوان قوس قزح تم تشويهها وجعلها شعارا لمجتمع المثليين. 

وأشار إلى أن ما حدث طبيعي جدًا ومنطقي جدًا، وموقف رجولي من لاعب راجل من ظهر راجل، حيث رفض ارتداء التيشيرت، وبالتالي رفض أن يخوض المباراة مع فريقه ضد فريق تولوز الفرنسي، وما حدث أن نادي نالت قرر أن يوقع عليه غرامة تتمثل في عقوبة مالية بسبب رفضه.

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