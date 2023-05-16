الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانى: مناقشات الحوار الوطنى تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028

النائب محمود فيصل
النائب محمود فيصل القط

قال النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه شارك كمتحدث خلال جلسة مناقشة صناعة السياحة في مصر ضمن الجلسة الثانية للحوار الوطني والخاصة بالمحور الاقتصادي، لافتًا إلى أنه كان من المهم أن نعتمد على إحصائيات وبيانات رسمية.

وأضاف القط خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية الحياة: "بنيت كلامي على تصريحات وزير السياحة في مجلس الشيوخ، وخطة التنمية الاقتصادية (2022- 2023)، لافتًا إلى أن المستهدف هو جذب 30 مليون سائح بحلول 2028، وما تمت ملاحظته أننا لا نمتلك مؤشرات أداء، كما أننا لا نمتلك معايير كفاءة، ولا يوجد لدينا ما يكشف بأننا نسير على الطريق الصحيح، وما يوجد لدينا من سلبيات وإيجابيات.

وأوضح أننا نمتلك وحدة لقياس مؤشرات الأداء السياحي في مصر، لافتًا إلى أنه تم وضع آليات التنفيذ عند لجنة الحوار الوطني ولاقت استحسان لجنة الحوار الوطني، حيث طالبنا أن تكون تابعة للمجلس الأعلى للسياحة، ويرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو جامع وشامل لكل المعنيين بالسياحة، ليست وزارة السياحة فقط، لكنه محتاج بيانات ومعلومات ومؤشرات أداء، معقبًا: "ممكن نعرف عدد السياح لكن مش عارفين إيه أنماط السياح".

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