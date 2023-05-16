الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أهل مصر".. تفاصيل قافلة سانت كاترين الثقافية ضمن برنامج شباب المحافظات الحدودية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شهد النادي الاجتماعي بمدينة سانت كاترين، قافلة جديدة من قوافل "الثقافة للجميع"، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة المقدمة لأبناء سيناء.

تضمنت القافلة تنفيذ ورشة فنية بعنوان "عيد العمال"، بمشاركة مجموعة من أبناء المدينة، حيث تم تدريبهم على رسم لوحات فنية معبرة عن أهمية العمل والعمال بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء، والورشة تدريب محمد عبد الجواد، ونفذت ورشة أشغال يدوية "فن الإيتامين" تدريب أماني عبدالفتاح، بمشاركة عدد من سيدات مدينة سانت كاترين، بهدف تعريف المتدربات كيفية التطريز على قماش الإيتامين ومعرفة الخامات المستخدمة في هذا الفن من أنواع القماش وأنواع الخيوط والإبر الخاصة، في إطار برامج دعم وتمكين المرأة السيناوية ثقافيا واقتصاديا.

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وفي الجانب الثقافي للقافلة نظم للرواد معرض كتاب تضمن كتبا في مجالات معرفية وأدبية عديدة، إشراف هيثم حماد ومجدي إبراهيم، واختتمت فعاليات القافلة بعرض فني لفرقة تلقائيين طور سيناء بقيادة الفنان على عبدالفتاح، قدمت خلالها باقة من أغاني التراث السيناوي منها: "يا مرحبا، يا أسمرانية".

القافلة تأتي استكمالا لفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لأهالي وأبناء أرض الفيروز، ونظمها فرع ثقافة جنوب سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، وجاءت بحضور اللواء طلعت العناني مستشار المحافظ للمشروعات بسانت كاترين، أحمد فوزي مدير الشؤون الاجتماعية بمدينة سانت كاترين، وتقام بالتوازي مع الفعاليات الثقافية التي تشهدها محافظة شمال سيناء حاليًا التي تستضيف الملتقى الثقافي الحادي عشر لشباب المحافظات الحدودية "أهل مصر".

قصور الثقافة عيد العمال فن الإيتامين مدينة سانت كاترين معرض كتاب

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