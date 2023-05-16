يستكمل طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات الترم الثاني حتى الأسبوع المقبل، ويختلف جدول امتحانات ثانية ثانوي من محافظة لأخرى، حيث وضعت مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بما يتوافق مع ظروفها .

وتعرض الدستور في التقرير التالي المتبقى من جدول امتحان الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023 .

امتحان الصف الثاني الثانوي القاهرة

تستكمل محافظة القاهرة امتحان الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني والتي بدأت يوم الأحد 7 مايو، ويجري طلاب الصف الثاني الثانوي يوم الخميس 18 مايو بمادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة ثلاث ساعات.

ومادة الكيمياء وعلم النفس والاجتماع، يوم الأحد 21 مايو امتحان من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر لمدة ساعتين، ويوم الثلاثاء 23 مايو امتحان مادة الأحياء والتاريخ من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر لمدة ساعتين.

امتحانات 2 ثانوي محافظة الجيزة

يجري طلاب 2 ثانوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتنتهي يوم الأحد الموافق 21 مايو بعد أن بدأت الامتحانات يوم الأحد الموافق 7 مايو الجاري، وجاء المتبقي من جدول امتحان الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023 بالجيزة كالتالي:

يؤدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الكيمياء يوم الخميس الموافق 18 مايو لمدة ساعتين وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لمدة ساعتين.

ويكون آخر يوم في امتحانات 2 ثانوي بالجيزة يوم الأحد الموافق 21 مايو بامتحان مادة الجبر وتفاضل وحساب المثلثات 3 ساعات.

وكان طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة قد أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم الثلاثاء 16 مايو بامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتي أداها الطلاب لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة الفيزياء لمدة ساعتين وامتحان مادة الجغرافيا لمدة ساعتين.

توزيع درجات ثانية ثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات ثانية ثانوي عام لجميع الشعب والتي تأتي كالتالي:

مادة عربي: 50 درجة.

مادة اللغة إنجليزية: 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية: 30 درجة.

مادة تاريخ: 30 درجة.

مادة جغرافيا: 30 درجة.

مادة علم نفس واجتماع: 30 درجة.

مادة فلسفة: 30 درجة.

الجبر والتفاضل وحساب المثلثات: 40 درجة.

مادة كيمياء: 30 درجة.

مادة فيزياء: 30 درجة.

مادة أحياء: 30 درجة.

تطبيقات الرياضيات: 30 درجة.