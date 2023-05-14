وزير التعليم ينهي جدل لون نموذج امتحان الثانوية العامة 2023

علق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أسئلة طلاب وأولياء أمور بشأن الحصول على نموذج (أ) أو “الوردي” في أول امتحان وضرورة الحصول عليه أيضا في باقي الامتحانات، قائلا: «ليس ضروريا.. المهم يكتب اسم النموذج في البابل شيت».

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تسعى إلى تطوير معارف ومهارات الطلاب للارتقاء بنواتج التعلم، لذلك تم التشديد على مراعاة المستويات المعرفية عند إعداد مواصفات الورقة الامتحانية لتصبح 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.