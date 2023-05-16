"الزراعة" تنفذ حملات بيطرية لصغار المربين ومنتجات الثروة الحيوانية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، تنفيذ حملات وقوافل إرشادية بالمحافظات لحماية الثروة الحيوانية.

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية برفع المعاناة عن كاهل الفلاح والمربي الصغير وتقديم المساعدة الارشادية والتواصل مع منتجي الثروة الحيوانية في مختلف المحافظات والمواقع.

قال صابر، في تصريحات اليوم إنه تم تنظيم حملات إرشادية للمربين لتعريفهم بالخدمات التأمينية الشاملة التي يقدمها الصندوق للمربين المستفيدين من خدماته لديه؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والتأمين عليها بهدف إثراء الاقتصاد القومي وتوفير متطلبات المواطنين من اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها بأسعار مناسبة.

أضاف رئيس صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية أن الدكتور إيهاب الحفني، مدير فرع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالمنوفية والقليوبية قام بتنظيم قوافل إرشادية وتوعوية بقرية الوسطى مركز الباجور في المنوفية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري.

وأوضح صابر أنه تم توزيع نشرات التأمين على المتواجدين في هذه الأسواق وتم توضيح مزايا التأمين الصحي على الماشية وفوائده وتم شرح الطرق السلمية لتربية الماشية والتحدث عن بعض الأمراض الوبائية التي تصيب الحيوانات وطرق الوقايه منها وعلاجها وتم الإجابة على تسأولات المربين والفلاحين المتواجدين بالأسواق عن الخدمات التى يقدمها الصندوق.

أشار إلى أن هذه الخدمات تشمل رعاية صحية بيطرية مجانية طوال مدة التأمين وتوفير أعلاف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من المصانع التابعة للصندوق وتم حث المواطنين على التأمين على مواشيهم حيث أن التأمين لدى الصندوق حصن أمان الفلاحين والمربين.