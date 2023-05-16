الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تنفذ حملات بيطرية لصغار المربين ومنتجات الثروة الحيوانية

جانب من الحملات والقافل
جانب من الحملات والقافل البيطرية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، تنفيذ حملات وقوافل إرشادية بالمحافظات لحماية الثروة الحيوانية.

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية برفع المعاناة عن كاهل الفلاح والمربي الصغير وتقديم المساعدة الارشادية والتواصل مع منتجي الثروة الحيوانية في مختلف المحافظات والمواقع.

قال صابر، في تصريحات اليوم إنه تم تنظيم حملات إرشادية للمربين لتعريفهم بالخدمات التأمينية الشاملة التي يقدمها الصندوق للمربين المستفيدين من خدماته لديه؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والتأمين عليها بهدف إثراء الاقتصاد القومي وتوفير متطلبات المواطنين من اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها بأسعار مناسبة.

أضاف رئيس صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية أن الدكتور إيهاب الحفني، مدير فرع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالمنوفية والقليوبية قام بتنظيم قوافل إرشادية وتوعوية بقرية الوسطى مركز الباجور في المنوفية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري.

وأوضح صابر أنه تم توزيع نشرات التأمين على المتواجدين في هذه الأسواق وتم توضيح مزايا التأمين الصحي على الماشية وفوائده وتم شرح الطرق السلمية لتربية الماشية والتحدث عن بعض الأمراض الوبائية التي تصيب الحيوانات وطرق الوقايه منها وعلاجها وتم الإجابة على تسأولات المربين والفلاحين المتواجدين بالأسواق عن الخدمات التى يقدمها الصندوق.

أشار إلى أن هذه الخدمات تشمل رعاية صحية بيطرية مجانية طوال مدة التأمين وتوفير أعلاف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من المصانع التابعة للصندوق وتم حث المواطنين على التأمين على مواشيهم حيث أن التأمين لدى الصندوق حصن أمان الفلاحين والمربين.

الزراعة تنفذ حملات بيطرية لصغار المربين ومنتجات الثروة

الأكثر قراءة

برئاسة السيسى.. "الأعلى للاستثمار" يوافق على 22 قرارًا مهمًا بمختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية

تقرير الطب الشرعي في اتهام عامل خردة بقتل شاب بـ6 أكتوبر

"قومي المرأة بالإسماعيلية" يطلق حملة "بلدي أمانة" بمدينة فايد (صور)

محافظ الدقهلية يستقبل لجنة القوى العاملة بـ "النواب" لتفقد مصنع الغزل والنسيج

"الأعلى للاستثمار" يكلف بالتعاقد مع مكتب استشارى عالمى لوضع رؤية واستراتيجية واضحة للاستثمار فى مصر

"الأعلى للاستثمار" يكلف "العدل" بـ3 توجيهات مهمة لحل مشاكل المستثمرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"