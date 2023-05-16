"قومي المرأة بالإسماعيلية" يطلق حملة "بلدي أمانة" بمدينة فايد (صور)

أطلق المجلس القومي للمرأة فرع الإسماعيلة، حملة "بلدى أمانة" برئاسة لبنى زكي مقرر المجلس بالإسماعيلية، والتي أقيمت بمركز ومدينة فايد تنظيم واعداد ناديه محمد عضو المجلس القومي، بحضور العميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينه فايد، وشاكر صالح نائب رئيس مدينة صالح حنان غنام مدير المركز، وهدي عبد المنعم مساعد رئيس، مركز ومدينه فايد.



وفي كلمتها أكدت لبنى زكى مقرر المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية، أن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، أكدت أن الحملة تستهدف رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.



وأضافت أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة منها جلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية ومطبخ المرأة المصرية وغيرها من البرامج التوعوية، وسوف تستعين فى ذلك بعدد من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى، ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع المجلس وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار.

فيما تسبق الحملة دورة تدريبية للرائدات والمتطوعين المشتركين في الحملة للتدريب على كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.

وقالت إنالحملة تقدم العديد من الرسائل المهمة للمرأة لتوعيتها من الحرب الدائرة ضد مصر بأنها ليست حرب بالسلاح ولكنها حرب بالإشاعات هدفها هدم استقرار مصر وحرب تعتمد على تغييب عقول الشباب وحشوها بمعلومات وأفكار مغلوطة سواء في الدين أو السياسة أو الإقتصاد أو المجتمع .. وعلي المرأة ان تقوم بدورها نحو توعية الجيل الجديد.

قدمت لبنى زكي، مقترحا بتنفيذ مشروعات صغيرة للمرأه كعمل يدوى أو حرفي وخياطة بمساندة المجلس القومي لها وعمل دراسه جدوى وكيفيه تسويق مشروعها.



كما تطرقت إلى موضوع الختان وأثاره على الفتاة والأسرة، وكيفية احتواء الأبناء.