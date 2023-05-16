الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الغردقة لسينما الشباب" يكرم أستاذ أفلام الخيال العلمي والفانتازيا

المخرج أليكس بروياس
المخرج أليكس بروياس

يكرم مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي في دورته الأولى، التي تقام خلال الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر المقبل  المخرج الأسترالي ذو الأصول اليونانية أليكس بروياس أستاذ أفلام الخيال العلمي والفانتازيا في امريكا وأستراليا.
"أليكس" ولد في مصر وعاشت عائلة والده بها  لقرون طويلة وغادرها في الثالثة من عمره ليعيش مع أسرته في أستراليا. 
يقول الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم المدير الفني للمهرجان، إن المهرجان سيخصص قسما خاصا يعرض خلاله مجموعة من أهم الأفلام التي قدمها "بروياس " للسينما والتي تنتمي جميعها لنوعية الخيال العلمي والفانتازيا.
وذكر أنه في عمر الواحد والثلاثين، صنع " بروياس" واحدا من أهم أفلام الأبطال الخارقين وهو  "الغراب" The Crow والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا رغم وفاة بطل الفيلم براندون لي (ابن بروس لي) بإصابة أثناء التصوير. 
وأضاف: في عمر الخامسة والثلاثين، قدم فيلمه "مدينة مظلمة" Dark City 1998 وهو فيلم ينتمي إلى نوعية الخيال العلمي النوار وهي نوعية أفلام إنتشرت في الأربعينات والخمسينات  وعادت مرة أخرى في فترة التسعينات ليحقق نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا، وهو الفيلم الذي أثر في الكثير من أفلام الخيال العلمي التي صنعت بعده في السينما الأمريكية منها سلسلة أفلام "ماتريكس".
وتابع: قدم أيضا فيلم الخيال العلمي "أنا.. إنسان آلي" I, Robot 2004 بطولة ويل سميث والذي نجح نجاحا كبيرا في كل أنحاء العالم وفيلم "المعرفة" Knowing 2009 بطولة نيكولاس كيدج وفيلم Gods of Egypt  2016 بطولة جيرارد بتلر.
وأشار "عبد الرحيم " إلي  تأثره  في أسلوبه  البصري على الإضاءة الخافتة والظلال والصورة الضبابية وهي أساليب تعتمد على التخطيط والتنفيذ أثناء التصوير وفي مرحلة المونتاج. بالإضافة إلى إستخدام خدع بصرية جديدة ومبتكرة وسرد ينتمي إلى فن الكوميكس وروايات الخيال العلمي. 
وواصل:  تأثر" بروياس" بمخرجين السينما العالميين الكبار  الذين أسسوا السريالية والتعبيرية والخيال العلمي في السينما بينما كان له تأثيرا كبيرا على مخرجين الخيال العلمي والفانتازيا في القرن الواحد والعشرين.

السيناريست محمد الباسوسي أفلام الخيال العلمي الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي الناقد السينمائي المونتاج المدير الفني

الأكثر قراءة

برئاسة السيسى.. "الأعلى للاستثمار" يوافق على 22 قرارًا مهمًا بمختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية

تقرير الطب الشرعي في اتهام عامل خردة بقتل شاب بـ6 أكتوبر

"قومي المرأة بالإسماعيلية" يطلق حملة "بلدي أمانة" بمدينة فايد (صور)

محافظ الدقهلية يستقبل لجنة القوى العاملة بـ "النواب" لتفقد مصنع الغزل والنسيج

"الأعلى للاستثمار" يكلف بالتعاقد مع مكتب استشارى عالمى لوضع رؤية واستراتيجية واضحة للاستثمار فى مصر

"الأعلى للاستثمار" يكلف "العدل" بـ3 توجيهات مهمة لحل مشاكل المستثمرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"