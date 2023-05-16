بعد شكاوى الجبر.. وكيل تعليم الوادي يوجه بتشكيل لجنة لفحص المادة الامتحانية

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، على تشكيل لجنة لفحص الورقة الامتحانية لمادة الجبر للصف الثالث الإعدادي الذي تم إجراءه اليوم لطلاب المحافظة في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب.

برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الحديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وأضاف وكيل التعليم الوادي الجديد، أنه وفي ضوء التقرير الذى ستقدمه اللجنة وثبوت ما من شأنه المساس بمصلحة الطالب سيتم مراعاة ذلك بعمليات التصحيح مؤكدًا اهتمامه الدائم بمصلحة الطلاب وإعطائهم حقهم كاملا، مطمئنا أولياء الأمور والطلاب أنه يتابع العمل لحظة بلحظة مع اللجنة المشكلة وأن مصلحة الطالب هي الأهم وفى المقام الأول.

وتابع المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستي الشهداء وصلاح الدين بإدارة الخارجة التعليمية.

جاء ذلك لمتابعة منظومة العمل بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2022_2023م حيث يؤدى الطلاب الامتحان بمادة الجبر لمدة ساعتين .



واطمأن على انتظام دخول الطلاب للجان الامتحانات وتواجد جميع المعنيين والتزام الجميع بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها والالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات.

وأكد سيد على وضوح الورقة الامتحانية ومطابقتها للمواصفات فضلا عن توافر الأجواء المناسبة أمام الطلاب من الهدوء والتهوية الجيدة والنظافة العامة وإجراءات الأمن والسلامة.



ووجه الطلاب جزيل الشكر لوكيل التعليم بالمحافظة لتنظيم البرامج التدريبية والمراجعات النهائية عبر البث المباشر وإذاعة الوادى الجديد ومدى الإستفادة من البرنامج وخاصة بليلة الامتحان .

وترأس وكيل التعليم بالوادى الجديد، غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 2022_2023م .



وخلال تواصله مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة اطمأن وكيل التعليم إلى وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 119 لجنة على مستوى المحافظة في الوقت المحدد وسط إجراءات أمنية مشددة، موجها شكره وتقديره لقيادات أمن المحافظة للجهد المبذول فى تأمين أعمال الامتحانات .