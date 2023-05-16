الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«مروا من تحت القبة».. فيلم تسجيلي لطلاب الإعلام حول تاريخ جامعة القاهرة (فيديو)

جامعة القاهرة مشهد
جامعة القاهرة مشهد من الفيلم

حصل الفيلم التسجيلي «مَروا من تحت القبة» على المركز الأول في مجال الفيديو، في مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة.

والفيلم نفذه طلاب من كلية الإعلام، ويستعرض مراحل في تاريخ جامعة القاهرة منذ إنشائها قبل 115 عامًا، لتُعد ثاني أقدم جامعة مصرية، والثالثة عربيًا، كما يستعرض الفيلم بعض معالم الجامعة التي تُميزها.

والفريق الطلابي المشارك في تنفيذ الفيلم هم نور مجدي، جورجينا ناجي، مروان هشام، عبدالرحيم جمال، عمر عفت، نانسي ناجي، فيرونيكا مجدي، يوستينا أشرف.

وقال مروان هشام، مُخرج الفيلم، إن الفكرة جاءت تنفيذًا لما حدده مهرجان الأسر الطلابية، وهو ما جعله يُفكر منذ البداية في كيفية عرض كل معالم جامعة القاهرة، وربط هذه المعالم بصورة مرنة وبسيطة لا تجعل المُشاهد يشعر بالملل.

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