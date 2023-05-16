الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يفحص طلبات مواطنين ويكلف الجهات المعنية بإجراءات عاجلة

محافظ المنوفية من
محافظ المنوفية من الحدث

التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عددًا من المواطنين من أبناء المحافظة للاستماع إلى شكاواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات، وهذا استمرارًا لسلسلة اللقاءات اليومية.

وكلف محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة عدد من الشكاوى التي تنوعت بين شكوى مواطن بناحية قرية ميت الوسطى في مركز الباجور يتضرر من إدراج شارع بقطعة أرض زراعية خاصة به، مما يلحق الضرر به، وذلك بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني حفاظًا على مصلحة المواطن مع مراعاة تحقيق الصالح العام، وكذلك شكوى مواطن بناحية قرية سبك الأحد في مركز أشمون يتضرر من عدم إنهاء إجراءات رخصة المباني الخاصة به، وسيتم عرض هذه الشكاوى عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووافق المحافظ على طلب مواطنة أرملة بناحية طنبشا في مركز بركة السبع تلتمس الموافقة على نقلها من إدارة تموين بركة السبع إلى مكتب تموين طوخ طنبشا مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة، ووجه بصرف مواد غذائية لها وأولادها لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة.


كما تضمن لقاء محافظ المنوفية اليومي شكوى مواطنة بناحية طليا مركز أشمون تتضرر من إيقاف بطاقة صرف السلع التموينية الخاصة بها ، و قد أمر المحافظ بصرف مواد غذائية مراعاة لظروفها المعيشية الصعبة  موجها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بفحص الشكوى والعرض عليه بالموقف كاملا لاتخاذ اللازم.


وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية و مديري المديريات  بالتواصل الدائم و الفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة  مع المواطنين، و كذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي و تلبية مطالبهم.

أبناء المحافظة إدارة التخطيط التخطيط الإدارة العامة للتفتيش التموينية ال الاجتماعي الإدارة العامة ل

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