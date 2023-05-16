الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 14 تاجر مخدرات بحشيش وهيدرو فى شمال سيناء

الأمن العام
الأمن العام

شن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، حملة أمنية بنطاق دوائر أقسام شرطة (طور سيناء، رأس سدر، أول شرم الشيخ، دهب، نويبع، أبوزنيمة)، أسفرت جهودها عن ضبط 14 شخصاً وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 14.300 كيلوجرام وكمية من مخدر الخشخاش وزنت 15 كيلوجراما وكمية من بودرة خام الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 4.500 كيلوجرام وكمية من مخدر الأفيون وزنت 1.035 كيلوجرام وكمية من مخدر الشابو (آيس) وزنت 1 كيلوجرام وكمية من مخدر الهيروين.

وأسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ضُبط خلالهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وضبط 3 أشخاص محكوم عليهم فى أحكام جنائية.

قطاع الأمن العام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء

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