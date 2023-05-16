محافظ أسيوط: توريد 49 ألف طن قمح للصوامع والشون حتى الآن

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انتظام عمليات التوريد واستلام الاقماح المحلية من المزارعين خلال الموسم الحالي للتوريد 2023 على مستوى الصوامع والمطاحن والشون والهناجر البالغ عددها 28 موقع تخزيني بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة.

ولفت المحافظ، إلى أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بداية الموسم وحتى اليوم بلغت 49 ألف طن ويتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد من خلال اللجان المشكلة.

وأكد أن الدولة لا تدخر جهداً بالاهتمام للمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى التوريد.

ووجه المحافظ بمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة بلغت 167 ألف فدان مؤكداً على ضرورة التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول حيث بلغ سعر الأردب 1500 جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط، وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023,

من جهته؛ أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم توريد 19324 طن و572 كجم بشون البنك الزراعي المصري و8849 طن و139 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 11957 طنًا و425 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و9252 طنًا و64 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 49 ألف طن و383 كجم قمح مشيرًا إلى زيادة كميات القمح الموردة خاصة مع استمرار أعمال الحصاد في مختلف المراكز بالمحافظة حيث تم حصاد ما يقرب من 121 ألفًا و710 أفدنة.



يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.