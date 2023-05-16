الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صيدلة المنصورة الجديدة" تنظيم اليوم العلمي للعقاقير الطبية

جانب من اليوم العلمي
جانب من اليوم العلمي

نظمت كلية الصيدلة بجامعة النصورة الجديدة، اليوم العلمي الثاني للعقاقير الطبية، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس الجامعة، والدكتورة ناهد محمود العناني، عميد الكلية، والدكتورة إيمان سعيد عبد الخالق، مدير برنامج دكتور الصيدلة.

وقدم الطلاب خلال فاعليات اليوم، عروض تقديمية عن عدد من أهم العقاقير الطبية التي تستخدم في علاج العديد من الأمراض مثل أمراض القلب، السرطان، البلهارسيا، الآلام الروماتيزمية، مسكنات الآلام، أمراض الشيخوخة، محفزات المناعة، المقويات ومستحضرات العناية بالفم و الاسنان والمشتقة من مصادر وعقاقير طبيعية. 

تناول الطلاب مصادر النباتات والعقاقير وبنية المركبات الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية المتوفرة من تلك المصادر مع إبراز ميكانيكية عمل هذه العقاقير والتركيز علي تفاعلاتها المحتملة مع بعض الأمراض الأخري التي قد يعاني منها المريض و كذلك مع غيرها من الأدوية التي قد يتناولها المريض.

 وحضر تقديم العروض وتحكميها الدكتور شذا حماد الأستاذ بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة وعميدة كلية طب الأسنان بجامعة حورس سابقا، والدكتور سحر الدكروري الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة، وأشادتا بمستوى طلاب المستوى الأول بكلية الصيدلة جامعة المنصورة الجديدة، وانتهت فعاليات اليوم بصورة جماعية مع الطلاب.

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كلية الصيدلة اليوم العلمي العقاقير الطبية معوض الخولي المنصورة

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