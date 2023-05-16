الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|أمازون تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي لشحن المنتجات و"الصحة" تُطلق 4 قوافل مجانية

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

جمعية الهلال الأحمر المصري تطلق حملة لدعم مرضى ألزهايمر

أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري حملة لدعم مرضى ألزهايمر، الذين يعانون بشكل يومي من نقص الخدمات المقدمة لهم والإهمال نتيجة التقدم فى السن، وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني أنها توفر دورا للمسنين المقتدرين مادياً وغير المقتدرين بمحافظات الإسكندرية والقليوبية وبني سويف لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-5-2023 والقنوات الناقلة

تستحوذ الساحرة المستديرة على عقول وقلوب الملايين حول العالم، فيكثر البحث عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في مختلف الدوريات المقامة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أمازون تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي لشحن وتوصيل المنتجات لعملائها بشكل أسرع

خططت شركة أمازون، لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لشحن وتوصيل المنتجات إلى عملائها بشكل أسرع وتحسين مستوى الخدمة، وقال موقع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن أمازون تركز على استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات التسليم عن طريق تقليل المسافة بين منتجاتها وعملائها لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

بعد تحذير "الصحة العالمية".. كيف تتجنب خطورة بدائل السكر الصناعية؟

حذرت منظمة الصحة العالمية من استخدام بدائل السكر الصناعية فترات طويلة، لأنه قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأزمة قلبية، أو سكتة دماغية، وأمراض مزمنة أخرى، كما أشارت المنظمة إلى أن بدائل السكر لا تساعد في تقليل الوزن أو الدهون في الجسم، وقد تكون له تأثيرات غير مرغوب فيها على المدى الطويل لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

اليوم.. "الصحة" تُطلق 4 قوافل طبية مجانية ضمن "حياة كريمة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق 4 قوافل طبية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بدءًا من اليوم وتستمر لمدة يومين لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

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