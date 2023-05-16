الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جمعية الهلال الأحمر المصري تطلق حملة لدعم مرضى ألزهايمر

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري حملة لدعم مرضى ألزهايمر، الذين يعانون بشكل يومي من نقص الخدمات المقدمة لهم والإهمال نتيجة التقدم فى السن.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني أنها توفر دورا للمسنين المقتدرين مادياً وغير المقتدرين بمحافظات الإسكندرية والقليوبية وبني سويف.

وأشارت تقديم العناية اللازمة لهم، كما يتم توفير الخدمات الأساسية والترفيهية لهم علاوة على جلسات الدعم النفسي.

وأوضحت أنه يتم توعوية مسؤولي الدور، كما يتم توفير احتياجاتهم الاساسية قدر الامكان، وأيضا إجراء زيارات مختلفة لتوفير الخدمات الصحية والدعم النفسي لهم، من خلال تخصيص الخط الساخن  15322.

وأطلقت الأحمر المصري حملة "نشعر بمعاناتكم" لإلقاء الضوء على مرضى الغسيل الكلوي الذين يعانون بشكل يومي من ضغوطات متكررة، بالاضافة الى توفير جميع الخدمات لهم.

وأكدت الجمعية أنه يتم توفير وحدات غسيل كلوي بالمحافظات التالية:

- 11 ماكينة بمستشفى قنا.

-30 ماكينة بمستشفى سوهاج.

-15 ماكينة بمستشفى باكوس بالاسكندرية.

وأشارت إلى توفير المزيد من الأجهزة بوحدات الغسيل الكلوي فى مستشفيات الغربية والدقهلية والبحيرة، علاوة على زيادة سعة الوحدات الحالية وصيانتها بشكل دوري وتوفير المستهلكات.

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Screenshot_٢٠٢٣٠٥١٦_٠٩٢٣٠١_Facebook
الخدمات الأساسية الهلال الأحمر المصري التقدم في السن الخدمات الصحية الخط الساخن الأحمر المصري

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