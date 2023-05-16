أمازون تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي لشحن وتوصيل المنتجات لعملائها بشكل أسرع

خططت شركة أمازون، لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لشحن وتوصيل المنتجات إلى عملائها بشكل أسرع وتحسين مستوى الخدمة.

وقال موقع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن أمازون تركز على استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات التسليم عن طريق تقليل المسافة بين منتجاتها وعملائها.

- استخدام الذكاء الصناعي في الخدمات اللوجستية

وأوضح ستيفانو بيريجو، نائب الرئيس لخدمات تلبية العملاء والعمليات العالمية لأمريكا الشمالية وأوروبا في أمازون، كيف تستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي عندما يتعلق الأمر بالخدمات اللوجستية، موضحا إن إحدى المهام والأمور هي النقل مثل رسم الخرائط وتخطيط الطرق، مع مراعاة المتغيرات مثل الطقس، وعندما يبحث العملاء من المنتجات على امازون لمساعدتهم في العثور على السلع المناسبة، ولكن التركيز الرئيسي الآن بالنسبة إلى أمازون هو استخدام الذكاء الاصطناعي لمعرفة مكان وضع المخزون.

وقال نائب الرئيس لخدمات تلبية العملاء والعمليات العالمية لأمريكا الشمالية، "أعتقد أن أحد المجالات التي نعتبرها أساسية من أجل خفض تكلفة الخدمة هو وضع المخزون، حيث تركز أمازون على ما يسمى بجهد "الأقلمة" لشحن المنتجات إلى العملاء من المستودعات الأقرب إليهم وليس من جزء آخر من البلاد".

- تقنية قادرة على تحليل البيانات والأنماط للتنبؤ بالمنتجات التي ستكون مطلوبة وإلى أين

واضاف ان القيام بذلك يتطلب تقنية قادرة على تحليل البيانات والأنماط من أجل التنبؤ بالمنتجات التي ستكون مطلوبة وإلى أين، وهذا هو المكان الذي يأتي فيه الذكاء الاصطناعي، فإذا كان المنتج أقرب إلى العملاء ، فستتمكن أمازون من إجراء عمليات التسليم في نفس اليوم أو في اليوم التالي.

وقال بيريجو إن الجهود تتقدم بشكل جيد، ففي الولايات المتحدة ، أكثر من 76٪ من المنتجات التي يطلبها العملاء تأتي الآن من مراكز الوفاء داخل منطقتهم ، وفقًا لشركة أمازون.

وتستخدم أمازون أيضًا الروبوتات في مراكز التنفيذ الخاصة بها للمساعدة في المهام المتكررة مثل رفع الحزم الثقيلة، وقالت الشركة إن 75٪ من طلبات عملاء أمازون يتم التعامل معها جزئيًا بواسطة الروبوتات.

أشار تقرير بنك جولدمان ساكس في وقت سابق من هذا العام إلى أنه قد يكون هناك اضطراب كبير في سوق العمل العالمي، حيث يؤثر التعامل مع الذكاء الاصطناعي على 300 مليون وظيفة.

وقال المسؤول التنفيذي، "أعتقد أن ما يحدث هو في الحقيقة تحول في نوع الوظائف، وعندما يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر انتشارًا ، فسوف يغير الوظائف التي يؤديها العمال بدلاً من القضاء عليها".