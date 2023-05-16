الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السعودية تستعرض سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع مصر فى المجالات البيئية

السفير السعودي لدى
السفير السعودي لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي

استعرض السفير السعودي لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، مع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني السعودي لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، علاقات التعاون والتنسيق القائمة بين السعودية ومصر في المجالات البيئية، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء تم بمقر السفارة السعودية بالقاهرة، على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس التنفيذي للمركز الوطني السعودي لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، لمصر حاليا.
 

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

المغرب يعلن إنتاج أول سيارة هيدروجين محليّة الصنع

وزيرة خارجية ألمانيا: السعودية تسعى لحل أزمات المنطقة

العرض الأول لفيلم "أصل الحكاية" بنادى سينما المرأة (صور)

بايدن يناقش مع رئيس مجلس النواب الأمريكى رفع سقف الدين .. اليوم

خالد عكاشة: الأزمة السودانية ستكون حاضرة على مائدة القمة العربية بالسعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي