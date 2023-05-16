السعودية تستعرض سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع مصر فى المجالات البيئية

استعرض السفير السعودي لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، مع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني السعودي لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، علاقات التعاون والتنسيق القائمة بين السعودية ومصر في المجالات البيئية، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء تم بمقر السفارة السعودية بالقاهرة، على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس التنفيذي للمركز الوطني السعودي لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، لمصر حاليا.

