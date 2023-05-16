محمد هنيدى يعلن تقديم الجزء الثانى من مسلسل "أرض النفاق"

أعلن النجم محمد هنيدى، عن استعداداته لتقديم الجزء الثاني من مسلسل "أرض النفاق"، بعد النجاح الكبير الذى حققه من خلال الجزء الاول الذى عرض عام 2018.

ونشر "هنيدى" صورة له برفقة كلا من المؤلف أحمد عبدالله، وعبدالوهاب الغندور حفيد الكاتب الكبير الراحل يوسف السباعي، وعلق قائلا: “الساعة 12 بتوقيت إمبابة وعلى المقيمين خارج إمبابة المحافظة على فروق التوقيت عشان جايين نقولكم استنوا أرض النفاق الجزء التاني قريبا.. التورتة فوتوشوب”.

وبمجرد أن نشر "هنيدي" الصورة، سرعان ما لاقى تعليقات من جمهوره ومحبيه مهنئينه ومنتظرين الجزء الجديد من المسلسل.

منشور هنيدى

أحداث مسلسل أرض النفاق

تدور أحداث مسلسل أرض النفاق في إطار كوميدي اجتماعي، حول عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي، يقوم ببطولته النجم محمد هنيدي، دخله ضئيل وحياته بائسة، دائمًا ما يواجه خلافات مع زوجته وحماته، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور ماضي الذى يجسده الفنان القدير سامي مغاوري، وكان يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

صناع وأبطال مسلسل أرض النفاق

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "أرض النفاق" شارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم محمد هنيدي، هنا شيحة، سامي مغاوري، الفنانة القديرة الراحلة دلال عبد العزيز، نجوى فؤاد، ليلى عز العرب، بوسي، قصة يوسف السباعي – سيناريو وحوار أحمد عبد الله، ومن إنتاج العدل جروب وإخراج محمد جمال العدل الشهير بماندو العدل.

وعلى صعيد آخر، يواصل النجم محمد هنيدى، تصوير أحداث فيلمه الجديد “البريمو”، في منطقة الشيخ زايد، بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم غادة عادل، ومصطفى أبو سريع ومحمد محمود، وغيرهم والعمل من إخراج سعيد حامد.