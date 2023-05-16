الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد هنيدى يعلن تقديم الجزء الثانى من مسلسل "أرض النفاق"

محمد هنيدى يتوسط
محمد هنيدى يتوسط أحمد عبدالله وحفيد يوسف السباعى

أعلن النجم محمد هنيدى، عن استعداداته لتقديم الجزء الثاني من مسلسل "أرض النفاق"، بعد النجاح الكبير الذى حققه من خلال الجزء الاول الذى عرض عام 2018.

 

ونشر "هنيدى" صورة له برفقة كلا من المؤلف أحمد عبدالله، وعبدالوهاب الغندور حفيد الكاتب الكبير الراحل يوسف السباعي، وعلق قائلا: “الساعة 12 بتوقيت إمبابة وعلى المقيمين خارج إمبابة المحافظة على فروق التوقيت عشان جايين نقولكم استنوا أرض النفاق الجزء التاني قريبا.. التورتة فوتوشوب”.

 وبمجرد أن نشر "هنيدي" الصورة، سرعان ما لاقى تعليقات من جمهوره ومحبيه مهنئينه ومنتظرين الجزء الجديد من المسلسل.

منشور هنيدى

أحداث مسلسل أرض النفاق

تدور أحداث مسلسل أرض النفاق في إطار كوميدي اجتماعي، حول عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي، يقوم ببطولته النجم محمد هنيدي،  دخله ضئيل وحياته بائسة، دائمًا ما يواجه خلافات مع زوجته وحماته، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور ماضي الذى يجسده الفنان القدير سامي مغاوري، وكان يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

صناع وأبطال مسلسل أرض النفاق

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "أرض النفاق" شارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم محمد هنيدي، هنا شيحة، سامي مغاوري، الفنانة القديرة الراحلة دلال عبد العزيز، نجوى فؤاد، ليلى عز العرب، بوسي، قصة يوسف السباعي – سيناريو وحوار أحمد عبد الله، ومن إنتاج العدل جروب وإخراج محمد جمال العدل الشهير بماندو العدل.

وعلى صعيد آخر، يواصل النجم محمد هنيدى، تصوير أحداث فيلمه الجديد “البريمو”، في منطقة الشيخ زايد، بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم غادة عادل، ومصطفى أبو سريع ومحمد محمود، وغيرهم والعمل من إخراج سعيد حامد.

محمد هنيدي الجزء الثاني من مسلسل أرض النفاق أرض النفاق مسلسل أرض النفاق النجم محمد هنيدي

الأكثر قراءة

الصحة العالمية تغلق مكتبها فى موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الشاعر محمد الكاشف لـ"الدستور": ديوانى "نص معلقة سكر" من خلاصة تجاربى الشخصية

عبدالحليم قنديل: الحديث عن السلام فى الحرب الروسية الأوكرانية للتسلية فقط

"كهرباء الإسكندرية" تطرح مناقصة لتوريد 200 ألف عداد مسبق الدفع

أحمد كريمة: الأسرة الخلية الأولى الرئيسية للمجتمع (فيديو)

وزير كويتى: حريصون على إنجاح القمة العربية فى السعودية من خلال تعزيز العمل العربى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي