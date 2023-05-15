الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| توجيهات جديدة بشأن مسابقة الـ30 ألف معلم.. وتطوير السياحة على رأس مقترحات الحوار الوطني

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" لكم موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

توجيهات جديدة من وزير التعليم بشأن مسابقة 30 ألف معلم

وجه الدكتور رضا حجازي الشكر والتقدير لكافة الجهود التي بذلت في مسابقة 30 ألف معلم، لإعداد وتنفيذ برنامج التدريب الذهني والبدني بمختلف إدارات التدريب على مستوى الجمهورية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع مديرى مديريات التربية والتعليم، بديوان عام الوزارة، وذلك فى إطار سلسة الاجتماعات الدورية، للاطمئنان على الاجراءات التنظيمية الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا للترجى التونسى بنصف نهائى دورى الأبطال

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة، عقب مباراة الترجي التونسي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

الناتو: سنعلن فى يوليو دعمنا لانضمام أوكرانيا للحلف

قال أمين عام حلف "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إن دول الحلف ستعلن في قمة فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو المقبل، دعمها لانضمام أوكرانيا إلى صفوف الحلف في المستقبل، دون اتخاذ أي قرار بانضمامها لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

المفوضية الأوروبية توافق على صفقة استحواذ "مايكروسوفت" على "أكتيفيجن بليزرد"

وافقت المفوضية الأوروبية الاثنين على صفقة تستحوذ "مايكروسوفت" بموجبها على شركة ألعاب الفيديو الأميركية "أكتيفيجن بليزرد" لقاء 69 مليار دولار، بعد ثلاثة أسابيع من قرار السلطات البريطانية وقف هذه العملية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

رئيس "الاتحاد الديمقراطي": تطوير السياحة على رأس مقترحاتنا بالحوار الوطني

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، إن جلسة الحوار الوطني تتناول غدًاالثلاثاء، ملف الحماية الاجتماعية والتي شهدت اهتمامًا بالغًا من الدولة على مدار الفترات الماضية، من خلال مجموعة مبادرات رئاسية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

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